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Страхи
photo: Sputnik

Не бойтесь: эксперт призывает остановить панику связанную с заболеванием

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (138)
93 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200229/13570034.html

Если ситуация с распространением коронавируса будет развиваться по неблагоприятному сценарию, заразиться могут до двух третей населения мира. Об этом заявили в ВОЗ.

Стоит ли предаваться панике, если вам вдруг показалось, что вы подхватили вирус в общественном месте?

Тема коронавируса собрала вокруг себя слишком много страхов и домыслов, которые нуждаются в объяснении. Что же такое коронавирус? Что у него общего со свиным гриппом и атипичной пневмонией? Кто сейчас занимается разработкой вакцины в России? Можно ли заразиться коронавирусом в метро, на улице, при тесном контакте с заболевшим?

Вместе c кандидатом биологических наук, специалистом в области молекулярной биологии и вирусов Василием Рогожиным и врачом, популяризатором науки Алексеем Яковлевым разбираемся, готово ли человечество к глобальной эпидемии и как защититься от инфекции.

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (138)



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