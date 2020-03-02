Эксперт о мигрантах с ВИЧ: они мало зарабатывают и не могут купить лекарство

Эксперт предложил создать специальный межгосударственный фонд, который бы обеспечивал лекарствами мигрантов, которые пребывают на территории другой страны.

Инфицированные ВИЧ мигранты не представляют угрозы для России, считаетруководитель центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Если они будут вести себя адекватно на территории страны, то приезжие не должны как-то выделяться среди российских граждан", - заявил в эфире радио Sputnik эксперт.

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По его мнению, важнее придумать, как обеспечить их соответствующим лечением, так как антиретровирусная терапия стоит очень дорого.

"Приезжие зарабатывают мало и не могут покупать лекарства на свои деньги", - рассказал Покровский.

По его словам, есть предложение - создать специальный межгосударственный фонд, который бы обеспечивал лекарствами мигрантов, которые пребывают на территории другой страны.

Напомним, в Госдуме РФ прошел круглый стол по проблеме ВИЧ-инфицированных в России, где предложили снять ограничения на пребывание в стране ВИЧ-положительных мигрантов.