Эксперт о мигрантах с ВИЧ: они мало зарабатывают и не могут купить лекарство

Инфицированные ВИЧ мигранты не представляют угрозы для России, считаетруководитель центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
"Если они будут вести себя адекватно на территории страны, то приезжие не должны как-то выделяться среди российских граждан", - заявил в эфире радио Sputnik эксперт.
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По его мнению, важнее придумать, как обеспечить их соответствующим лечением, так как антиретровирусная терапия стоит очень дорого.
"Приезжие зарабатывают мало и не могут покупать лекарства на свои деньги", - рассказал Покровский.
По его словам, есть предложение - создать специальный межгосударственный фонд, который бы обеспечивал лекарствами мигрантов, которые пребывают на территории другой страны.
Напомним, в Госдуме РФ прошел круглый стол по проблеме ВИЧ-инфицированных в России, где предложили снять ограничения на пребывание в стране ВИЧ-положительных мигрантов.