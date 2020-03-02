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Вадим Покровский
© Sputnik / Алексей Никольский

Эксперт о мигрантах с ВИЧ: они мало зарабатывают и не могут купить лекарство

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200302/13576454/Ekspert-o-migrantakh-s-VICh-oni-malo-zarabatyvayut-i-ne-mogut-kupit-lekarstvo.html

Эксперт предложил создать специальный межгосударственный фонд, который бы обеспечивал лекарствами мигрантов, которые пребывают на территории другой страны.

Инфицированные ВИЧ мигранты не представляют угрозы для России, считаетруководитель центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Если они будут вести себя адекватно на территории страны, то приезжие не должны как-то выделяться среди российских граждан", - заявил в эфире радио Sputnik эксперт.

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По его мнению, важнее придумать, как обеспечить их соответствующим лечением, так как антиретровирусная терапия стоит очень дорого.

"Приезжие зарабатывают мало и не могут покупать лекарства на свои деньги", - рассказал Покровский.

По его словам, есть предложение - создать специальный межгосударственный фонд, который бы обеспечивал лекарствами мигрантов, которые пребывают на территории другой страны.

Напомним, в Госдуме РФ прошел круглый стол по проблеме ВИЧ-инфицированных в России, где предложили снять ограничения на пребывание в стране ВИЧ-положительных мигрантов.

Теги:
ВИЧ, радио, Аудио



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