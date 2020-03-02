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Военный эксперт Константин Сивков

Эксперт: США приняли новую стратегию "Троянский конь" в отношении РФ

Радио
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96112
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200302/13577099/Ekspert-SShA-prinyali-novuyu-strategiyu-Troyanskiy-kon-v-otnoshenii-RF.html

Длительное время США и НАТО учений не проводили и говорили, что собираются воевать с террористами, говорит эксперт.

Масштабные учения НАТО планируются как минимум за год, сказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

По его словам, длительное время США и НАТО таких учений не проводили и говорили, что собираются воевать с террористами.

"США открыто заявляют, что намерены воевать с высокотехнологичным противником. А таковых у США только два: Россия и Китай", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению Сивкова, США приняли новую стратегию в отношении России под названием "Троянский конь".

Теги:
радио, Аудио



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