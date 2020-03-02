Эксперт: США приняли новую стратегию "Троянский конь" в отношении РФ

Масштабные учения НАТО планируются как минимум за год, сказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
По его словам, длительное время США и НАТО таких учений не проводили и говорили, что собираются воевать с террористами.
"США открыто заявляют, что намерены воевать с высокотехнологичным противником. А таковых у США только два: Россия и Китай", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
По мнению Сивкова, США приняли новую стратегию в отношении России под названием "Троянский конь".