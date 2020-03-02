Глава одного из ведущих застройщиков Казахстана о проектах в Узбекистане

Председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев на презентации совместной с Узбекистаном компании NRG рассказал о планах и проектах в республике.

В Ташкенте состоялась презентация новой строительной компании NRG, учредителями которой стали узбекская Murad Buildings и казахстанский девелопер BI Group.

"Мы уже начинаем работу по строительству школы, тендер мы уже выиграли. Кроме того, с моим коллегой мы договорились, что откроем в Ташкенте первый "Дом мамы" — специализированный центр для помощи тяжелобольных детей. Также в этом году есть намерения приступить к реализации проекта по строительству отеля Hampton By Hilton. В общем мы нацелены расширять наше взаимодействие во всех отраслях. Что касается жилья, то думаю, нам по силам стать лидерами рынка. Если в прошлом году в Ташкенте сдали 1,3 миллиона квадратных метров жилья, то, думаю, со временем мы доведем свою долю в этом сегменте до полумиллиона "квадратов". Уже сейчас обе компании строят 1,5 миллиарда квадратных метров вне узбекской столицы", — подчеркнул Рахимбаев.

По словам представителя казахстанского застройщика, планы по выходу на рынок Узбекистана были давно, и теперь есть перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. При этом компаньоны намерены возводить не только жилье, но и социальные объекты, а также заниматься благотворительностью.

Он добавил, что в перспективе планируется создать Ассоциацию застройщиков Узбекистана, чтобы навести порядок на строительном рынке республики, который пока функционирует достаточно хаотично.

"Нет четких правил и критериев, нет системы взаимодействия между игроками рынка. Мы это уже все у себя проходили, набили немало шишек. Было больно. И дольщики обманутые были, и стройки вставали. Сейчас этот процесс преодолен, так что мы и тут будем системно работать, чтобы отладить этот процесс. А в дальнейшем готовы напрямую сотрудничать с ведущими банками для больших объемов финансирования своих проектов", — добавил глава казахстанской компании.

По его мнению, Узбекистан в последние годы совершил настоящий рывок во многих отраслях, а отношению государства к бизнесу, прежде всего, к иностранным инвесторам, стоит даже позавидовать.

"Да, еще не все гладко с вопросами регистрации и другими издержками, но само отношение к клиентам, как встречают, как принимают - этому нам в Казахстане, пожалуй, можно поучиться. Могу сказать, что сейчас наши надежды полностью оправдываются", — заключил Рахимбаев.

О ближайших планах новой компании, созданной на паритетных началах, слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.