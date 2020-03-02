Глава одного из ведущих застройщиков Казахстана о проектах в Узбекистане

В Ташкенте состоялась презентация новой строительной компании NRG, учредителями которой стали узбекская Murad Buildings и казахстанский девелопер BI Group.
"Мы уже начинаем работу по строительству школы, тендер мы уже выиграли. Кроме того, с моим коллегой мы договорились, что откроем в Ташкенте первый "Дом мамы" — специализированный центр для помощи тяжелобольных детей. Также в этом году есть намерения приступить к реализации проекта по строительству отеля Hampton By Hilton. В общем мы нацелены расширять наше взаимодействие во всех отраслях. Что касается жилья, то думаю, нам по силам стать лидерами рынка. Если в прошлом году в Ташкенте сдали 1,3 миллиона квадратных метров жилья, то, думаю, со временем мы доведем свою долю в этом сегменте до полумиллиона "квадратов". Уже сейчас обе компании строят 1,5 миллиарда квадратных метров вне узбекской столицы", — подчеркнул Рахимбаев.
Он добавил, что в перспективе планируется создать Ассоциацию застройщиков Узбекистана, чтобы навести порядок на строительном рынке республики, который пока функционирует достаточно хаотично.
По его мнению, Узбекистан в последние годы совершил настоящий рывок во многих отраслях, а отношению государства к бизнесу, прежде всего, к иностранным инвесторам, стоит даже позавидовать.
"Да, еще не все гладко с вопросами регистрации и другими издержками, но само отношение к клиентам, как встречают, как принимают - этому нам в Казахстане, пожалуй, можно поучиться. Могу сказать, что сейчас наши надежды полностью оправдываются", — заключил Рахимбаев.
О ближайших планах новой компании, созданной на паритетных началах, слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.