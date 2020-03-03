Иноятов похвалил СМИ за качественную работу на выборах в Таджикистане

На пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Таджикистане глава группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств Улугбек Иноятов озвучил основные данные.

"Избирательная кампания в Таджикистане проходила в полном соответствии с условиями демократических выборов и соблюдением прав для всех участников избирательного процесса", - отметил Иноятов.

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Глава партии НДПУ добавил, что деятельность избирательной комиссии осуществлялась в соответствии с законодательством, соблюдалась гласность и открытость выборного процесса.

Отдельное внимание Иноятов отвел деятельности СМИ, отметив качественную и слаженную работу журналистов по освещению хода подготовки к выборам, а также информированию населения о кандидатах в депутаты.

Группа международных наблюдателей МПА СНГ заключила, что парламентские выборы в Таджикистане прошли с соблюдением национального законодательства, в соответствии с общепризнанными демократическими принципами и нормами, а также международными обязательствами Таджикистана.

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Напомним, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Улугбек Иноятов координировал группу наблюдателей МПА СНГ на выборах в парламент Таджикистана, которые состоялись 1 марта.