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Улугбек Иноятов, экс-министр Народного образования и глава Народно-демократической партии Узбекистана
Международный пресс-клуб

Иноятов похвалил СМИ за качественную работу на выборах в Таджикистане

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200303/13587245.html

Итоги парламентских выборов Таджикистана озвучил глава группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств Улугбек Иноятов.

 

 

На пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Таджикистане глава группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств Улугбек Иноятов озвучил основные данные.

"Избирательная кампания в Таджикистане проходила в полном соответствии с условиями демократических выборов и соблюдением прав для всех участников избирательного процесса", - отметил Иноятов.

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Глава партии НДПУ добавил, что деятельность избирательной комиссии осуществлялась в соответствии с законодательством, соблюдалась гласность и открытость выборного процесса.

Работа международных наблюдателей на выборах
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Отдельное внимание Иноятов отвел деятельности СМИ, отметив качественную и слаженную работу журналистов по освещению хода подготовки к выборам, а также информированию населения о кандидатах в депутаты.

Группа международных наблюдателей МПА СНГ заключила, что парламентские выборы в Таджикистане прошли с соблюдением национального законодательства, в соответствии с общепризнанными демократическими принципами и нормами, а также международными обязательствами Таджикистана.

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Напомним, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Улугбек Иноятов координировал группу наблюдателей МПА СНГ на выборах в парламент Таджикистана, которые состоялись 1 марта.

Теги:
Улугбек Иноятов, Таджикистан, выборы



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