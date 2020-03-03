Эксперт рассказал о том, какой опыт следует перенять России у Узбекистана

Практику лицензирования деятельности, по мнению специалиста, не плохо было бы перенять и России, ведь лицензия придает больше ответственности перевозчику.

Рынок такси не отрегулирован во всем мире из-за технологических решений, рассказал в интервью радио Sputnik председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов.

В Узбекистане не отменили лицензирование - этот опыт, кстати, не плохо было бы перенять и России, считает эксперт, добавляя, что в РФ действует разрешительная система, а лицензия придает больше ответственности перевозчику.

В пример Амосов приводит рынок такси в Англии, где лицензируется все - и диспетчер, и автомобиль, и водитель. В России законодательство в сфере перевозки пассажиров, по мнению эксперта, работает не на полную силу.

"По закону все автомобили должны быть оснащены таксометрами, но их нет, его функцию выполняет обычный телефон. На видном месте должны быть прописаны тарифы, но этого тоже нет," - говорит Олег Асомов.

По словам специалиста, медицинское освидетельствование водители не проходят практически нигде в мире. Это также характеризует несовершенство рынка пассажироперевозок.

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Напомним, сегодня стало известно, что указом президента Узбекистана Минтрансу и Минюсту поручено в течение трех месяцев проработать и внести в Кабмин вопрос разрешения физлицам заниматься перевозкой пассажиров.

Документ предполагает внедрение современных методов мониторинга и контроля за деятельностью перевозчиков в единой интерактивной информационной системе "UzTrans".