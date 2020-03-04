Эксперт: Дональд Трамп решил показать себя миротворцем

Дональд Трамп решил показать, что американцы уже решили в Афганистане свои задачи. Подробнее - слушайте в аудио.

Президент США Дональд Трамп решил показать в канун выборов, что он великий миротворец и выполняет свои обещания, путем заключения сделки, заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и ЦА Семен Багдасаров.

Дональд Трамп решил показать, что американцы уже решили в Афганистане свои задачи.

"Если через 14 месяцев американские войска уйдут из Афганистана, то через год или два "Талибан" будет в Кабуле. Они сейчас держат под контролем до 70 процентов территории Афганистана", - рассказал он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, присутствие американцев на афганской территории уже символическое, а вывод войск позволит талибам взять под контроль оставшуюся часть страны - Кабул.

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также Багдасаров предположил, что, возможно, после того как из Афганистана уйдут оккупационные войска, талибы установят внутри страны какой-нибудь суровый режим.