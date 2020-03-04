13:19 04 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Семен Багдасаров
Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт: Дональд Трамп решил показать себя миротворцем

Радио
Получить короткую ссылку
20 0 0

Дональд Трамп решил показать, что американцы уже решили в Афганистане свои задачи. Подробнее - слушайте в аудио.

Президент США Дональд Трамп решил показать в канун выборов, что он великий миротворец и выполняет свои обещания, путем заключения сделки, заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и ЦА Семен Багдасаров.

Дональд Трамп решил показать, что американцы уже решили в Афганистане свои задачи.

"Если через 14 месяцев американские войска уйдут из Афганистана, то через год или два "Талибан" будет в Кабуле. Они сейчас держат под контролем до 70 процентов территории Афганистана", - рассказал он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, присутствие американцев на афганской территории уже символическое, а вывод войск позволит талибам взять под контроль оставшуюся часть страны - Кабул.

Трамп мирится с террористами: зачем ему это нужно и что будет с Афганистаном? >>

также Багдасаров предположил, что, возможно, после того как из Афганистана уйдут оккупационные войска, талибы установят внутри страны какой-нибудь суровый режим.

Теги:
США, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп, Аудио, радио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Кадры уничтожения танка и бомбардировщика сверхзвуковой ракетой «Вихрь»
Уничтожение бомбардировщика и танка ракетами "Вихрь" попало на видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться