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Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова
Roman Divulin

Митрофанова: Узбекистан и Казахстан идут по пути РФ в кадровой политике

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200304/13597362/Mitrofanova-Uzbekistan-i-Kazakhstan-idut-po-puti-RF-v-kadrovoy-politike.html

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова оценила результаты рейтинга самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в Узбекистане.

Рекрутинговый ресурс HH опубликовал данные по самым высокооплачиваемым профессиям в Узбекистане. Среди них традиционно оказались "высший менеджмент", а также IT-сфера. Меньше всего зарабатывают в туризме и секторе услуг.

По мнению российского эксперта, рейтинги столько крупных игроков рынка, конечно, имеют хорошую базу, но не могут в полной мере отразить ситуацию.

"Данные основаны на открытой информации, а не на опросе работодателей. В связи с этим в подборку не попадают те вакансии, которые закрываются за счет кадрового резерва или по иным источникам. Особенно это касается госсектора, который редко выходит на внешние площадки ля поиска персонала. Но если брать коммерческие структуры, пользующиеся инструментами по поиску работников, то в целом ситуация вполне объективная", — отметила Митрофанова.

Центр занятости
© Sputnik / Валерий Мельников
Какие профессии хорошо оплачиваются в Узбекистане
Говоря о востребованных в Узбекистане управленцах и айтишниках, она подчеркнула, что эта тенденция характера в целом для Центральной Азии, идущей по пути России.

"Меняется система управления, появляются новые крупные проекты, куда требуется опытный руководящий состав. В РФ тоже был период, когда люди этой сферы получали баснословные деньги. Сейчас это уже прошло, но в странах ЦА эта ситуация на самом пике. То же касается и IT-сферы. Переход к цифровизации требует кадров - в этом нет ничего удивительного", — заключила Митрофанова.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
рейтинг, работа, Узбекистан



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