Митрофанова: Узбекистан и Казахстан идут по пути РФ в кадровой политике

Рекрутинговый ресурс HH опубликовал данные по самым высокооплачиваемым профессиям в Узбекистане. Среди них традиционно оказались "высший менеджмент", а также IT-сфера. Меньше всего зарабатывают в туризме и секторе услуг.
"Данные основаны на открытой информации, а не на опросе работодателей. В связи с этим в подборку не попадают те вакансии, которые закрываются за счет кадрового резерва или по иным источникам. Особенно это касается госсектора, который редко выходит на внешние площадки ля поиска персонала. Но если брать коммерческие структуры, пользующиеся инструментами по поиску работников, то в целом ситуация вполне объективная", — отметила Митрофанова.
"Меняется система управления, появляются новые крупные проекты, куда требуется опытный руководящий состав. В РФ тоже был период, когда люди этой сферы получали баснословные деньги. Сейчас это уже прошло, но в странах ЦА эта ситуация на самом пике. То же касается и IT-сферы. Переход к цифровизации требует кадров - в этом нет ничего удивительного", — заключила Митрофанова.
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