Имам призвал таджикистанцев не ходить в мечеть, а молиться у себя дома

"По шариату нельзя заходить в ту местность, где есть болезнь, также как и выходить оттуда," - настоятель мечети в Казани объяснил ограничение посещения массовых молитв в Душанбе.

Жителям Душанбе рекомендовали не посещать мечети для совершения коллективной молитвы. Эти меры предприняты в качестве профилактики распространения коронавируса.

Бывший муфтий Татарстана, настоятель мечети "Бишбалта" в Казани Гусман Исхаков успокоил прихожан объяснив, что "это всего лишь вирус, поэтому этот период нужно спокойно пережить".

"Как мусульманин и бывший муфтий я бы воздержался от походов в мечеть, если есть ограничения. Всевышний никогда не посылает людям то, что им не под силу. Мы должны беречь себя. По шариату нельзя заходить в ту местность, где есть болезнь, также как и выходить оттуда. Призывать к своей религии и Всевышнему можно и у себя дома," - сказал настоятель мечети в интервью Sputnik Таджикистан.

Также Исхаков отметил, что запрет государства связан с заботой о гражданах своей страны и это абсолютно нормально.