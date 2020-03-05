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Экс-муфтий Гусман Исхаков

Имам призвал таджикистанцев не ходить в мечеть, а молиться у себя дома

© из личного архива Гусмана Исхакова
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (167)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200305/13604581.html

"По шариату нельзя заходить в ту местность, где есть болезнь, также как и выходить оттуда," - настоятель мечети в Казани объяснил ограничение посещения массовых молитв в Душанбе.

Жителям Душанбе рекомендовали не посещать мечети для совершения коллективной молитвы. Эти меры предприняты в качестве профилактики распространения коронавируса.

Бывший муфтий Татарстана, настоятель мечети "Бишбалта" в Казани Гусман Исхаков успокоил прихожан объяснив, что "это всего лишь вирус, поэтому этот период нужно спокойно пережить".

"Как мусульманин и бывший муфтий я бы воздержался от походов в мечеть, если есть ограничения. Всевышний никогда не посылает людям то, что им не под силу. Мы должны беречь себя. По шариату нельзя заходить в ту местность, где есть болезнь, также как и выходить оттуда. Призывать к своей религии и Всевышнему можно и у себя дома," - сказал настоятель мечети в интервью Sputnik Таджикистан.

Также Исхаков отметил, что запрет государства связан с заботой о гражданах своей страны и это абсолютно нормально.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (167)



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