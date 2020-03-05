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Евгений Попихин
Sputnik / Рамиз Бахтияров

"Хотели, грызли и победили": Попихин о матче "Хумо" с "Торосом"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200305/13607489/Khoteli-gryzli-i-pobedili-Popikhin-o-matche-Khumo-s-Torosom.html

Главный тренер хоккейного клуба "Хумо" (Ташкент) Евгений Попихин назвал серию с "Торосом" украшением первого раунда плей-офф ВХЛ.

В шестом матче 1/8 ВХЛ ташкентский "Хумо" на домашнем льду вырвал победу у "Тороса" во втором овейртайме - 2:1. По словам наставника "крылатых", игроки показали все, на что способны, а трибуны вознаградили их за этой своей поддержкой.

"Все просто прекрасно. Отличный хоккей, отличный соперник, отличный матч. Ребята заслужили эту победу. Они хотели, грызли и победили. Счет в серии 3:3, решающий матч 7 марта. Но я уже могу сказать, что эта серия стала украшением всего первого раунда плей-офф ВХЛ", — заявил Евгений Попихин на послематчевой пресс-конференции. 

Он добавил, что испытывает несравнимое удовольствие от работы с командой, где у игроков "горят глаза" и они рвутся в бой.

Хумо довел трибуны в Ташкенте до истерики
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Я перед вторым овертаймом говорю Казакову - Кузя, ты сидел там у себя в Сибири в пятом звене, а теперь ты играешь в Ташкенте и у тебя неплохо получается. Тебе самому интересно это? Он говорит - да! Тогда, говорю, выходи и забивай. И он вышел и забил!", — отметил наставник "Хумо".

Попихин добавил, что именно на стадии плей-офф просыпается настоящий азарт и у команды, и у тренера, а для новичков ВХЛ это уникальный шанс в дебютном сезоне показать себя с наилучшей стороны.

Подробный комментарий тренера ташкентского клуба слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
спорт, Хоккейный клуб "Хумо", хоккей, Ташкент



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