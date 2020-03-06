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Михаил Миндлин
© FOTO. Konstantin Kosov

Искусствовед назвал условия для возвращения картины Волкова в Узбекистан

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200306/13612370/Iskusstvoved-nazval-usloviya-dlya-vozvrascheniya-kartiny-Volkova-v-Uzbekistan.html

Российский искусствовед, специалист в области современного и древнерусского искусства и архитектуры, директор Музея имени Андрея Рублёва Михаил Миндлин рассказал о механизмах возвращения утраченных культурных ценностей.

Узбекистан готов начать процедуру реституции полотна Александра Волкова "Кукуруза шумит", которое, предположительно, было вывезено из страны 10 лет назад. Подлог в Ферганском музее обнаружили в 2016 году в ходе выборочной инвентаризации. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По мнению российского искусствоведа, процесс возвращения культурных ценностей в мире хоть и сложен, но определенные механизмы уже выработаны. Главное - официально подтвердить факт подделки и кражи картины.

"Культурные ценности подлежат возврату владельцу, главное доказать, что они были вывезены незаконным путем. В случае с картиной Волкова нужны результаты искусствоведческой экспертизы, а также документы, подтверждающие факт вывоза подлинника. Опять же, в разных странах есть свои критерии культурных ценностей, исходя из которых производится их вывоз. На какие-то экспонаты, например от 50 до 100 лет, в России требуется особое разрешение, а если произведение старше 100 лет - его вывоз вовсе запрещен", — пояснил Миндлин.

Специалисты галереи готовят картину к выставке - Архивное фото
© Sputnik / Сергей Пятаков
Узбекистан намерен вернуть вывезенный 10 лет назад из Ферганы холст Волкова
Он добавил, что если будет официально заявлено о пропаже полотна, информация о картине передается в международные правоохранительные структуры, которые занимаются поиском и возвращением шедевра на родину. Однако, необходимо уточнить, точно ли другой вариант картины фальшивка, а не авторская копия или пробник, что у художников распространенное явление.

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Теги:
культурное наследие, Узбекистан, искусство, картины



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