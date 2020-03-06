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Политолог объяснил почему подрались депутаты в турецком парламенте

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200306/13613243.html

Депутат от оппозиционной партии в свою очередь обвинил Эрдогана в использовании слова "kelle" (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных, и также обвинил президента в предательстве.

В турецком парламенте 4 марта вспыхнула драка после того, как замглавы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Энгин Папба высказал обвинения в адрес президента страны Тайипа Эрдогана.

Turkey's Parliament In Chaos Over It's Historic Defeat and Humiliation in Syria and Libya 4/3/2020
YouTube / Alawite Muslim Defence League
В парламенте Турции депутаты устроили драку из-за военной операции в Сирии

Папба отвечал на обвинения Эрдогана в адрес главы НРП Кемаля Кылычдароглу, которого турецкий президент назвал предателем в ответ на предложение начать переговоры с главой Сирии Башаром Асадом на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Депутат от оппозиционной партии в свою очередь обвинил Эрдогана в использовании слова "kelle" (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных, и также обвинил президента в предательстве.

Заявление депутата вызвало резкую реакцию со стороны его коллег от правящей Партии справедливости и развития. Они сначала вступили в словесную перепалку, а затем в кулачный бой с представителями Народно-республиканской партии. В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламента прервали.




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