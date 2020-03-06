Кому может быть выгодно покушение на премьера Афганистана — политолог

По мнению эксперта, говорить о том, что целью атаки был лично премьер, говорить преждевременно.
"Северный альянс" — это традиционные противники талибов и, когда они собираются на какие-то мероприятия, часто происходят атаки со стороны членов "Талибана" (радикальное движение, запрещено в РФ). Подобные нападения происходили и ранее. Я думаю, что если бы Абдуллу Абдуллу, действительно, хотели бы устранить, то его бы устранили, это несложно", - подчеркнул Серенко.
Эксперт уверен, что это лишь очередная попытка устрашить афганское население и внести нестабильность. Впрочем, он не исключил и возможную провокацию со стороны противников Гани.
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