От "Битлов" к антинокиевскому Моцарту: Башмет о роли Ленина в своей жизни

Концерт камерного оркестра с большим успехом прошел во Дворце форумов "Узбекистан". В программу вошли четыре классических произведения – Моцарта, Грига и Чайковского.
"Например, мы взяли настоящий шедевр и шлягер Моцарта "Маленькая ночная серенада". Его знают миллионы людей благодаря фирме NOKIA, где одна из мелодий была из этого произведения. Но моя версия скорее антинокиевская, она призвана передать то, что хотел вложить в эту серенаду сам автор. Что же касается небольшой пьесы Чайковского "Ноктюрн ре минор", то ее чаще всего играют на виолончели, хотя на альте она звучит более личностно, без этого гула", — пояснил Башмет.
Рассказывая о своем творческом пути и музыкальном становлении, всемирно известный дирижер отметил, что в молодости, как и многие в СССР, увлекался "Битлами" и слушал американский джаз-рок. Однако его судьба круто изменилась в 1970 году после конкурса в Киеве.
Маэстро тепло отозвался о ташкентской публике, которая встречает его уже не в первый раз. По его словам, самое важное для музыканта, когда его ждут и зовут, поэтому он не мог отказать.
"Думаю, это не последняя наша встреча. Будем приезжать еще, присматриваться, если будет интерес у публики, то мы готовы играть и самые невероятные современные композиции", — заключил музыкант.
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