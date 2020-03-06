От "Битлов" к антинокиевскому Моцарту: Башмет о роли Ленина в своей жизни

Всемирно известный дирижер, альтист и руководитель ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет дал концерт в Ташкенте, а также рассказал публике о том, как складывался его творческий путь.

Концерт камерного оркестра с большим успехом прошел во Дворце форумов "Узбекистан". В программу вошли четыре классических произведения – Моцарта, Грига и Чайковского.

"Например, мы взяли настоящий шедевр и шлягер Моцарта "Маленькая ночная серенада". Его знают миллионы людей благодаря фирме NOKIA, где одна из мелодий была из этого произведения. Но моя версия скорее антинокиевская, она призвана передать то, что хотел вложить в эту серенаду сам автор. Что же касается небольшой пьесы Чайковского "Ноктюрн ре минор", то ее чаще всего играют на виолончели, хотя на альте она звучит более личностно, без этого гула", — пояснил Башмет.

В ходе пресс-конференции сам маэстро объяснил такой выбор тем, что эти произведения нечасто играются с альтом, хотя во многом звучат более удачно, чем в классической интерпретации.

Рассказывая о своем творческом пути и музыкальном становлении, всемирно известный дирижер отметил, что в молодости, как и многие в СССР, увлекался "Битлами" и слушал американский джаз-рок. Однако его судьба круто изменилась в 1970 году после конкурса в Киеве.

"Я попал на конкурс к 100-летию Ленина и стал там победителем. Так что, можно сказать, Владимир Ильич определил мою дальнейшую творческую судьбу. Ну а потом с альтом в руках пришел поступать в Московскую консерваторию", — вспоминает Башмет.

Маэстро тепло отозвался о ташкентской публике, которая встречает его уже не в первый раз. По его словам, самое важное для музыканта, когда его ждут и зовут, поэтому он не мог отказать.

"Думаю, это не последняя наша встреча. Будем приезжать еще, присматриваться, если будет интерес у публики, то мы готовы играть и самые невероятные современные композиции", — заключил музыкант.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.