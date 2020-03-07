13:54 07 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Срочно:
Страхи
© Sputnik /

Как "похвастаться" в соцсетях и не вызвать зависть у других?

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200307/13616323.html

Новые технологии - новые вопросы и пути их решения. Как поделиться радостью в социальной сети и при этом прослыть хвастуном среди своих онлайн друзей?

А надо ли вообще заботиться об их реакции? А писать? Зачем и, главное, кому люди показывают приукрашенную версию своей жизни?

Автомобильные воры
© Sputnik / Константин Чалабов
К чему приводит хвастовство: 17-летний угонщик авто осужден на четыре года

Соцсети стали продолжением личности человека. Чтобы создать лучшую версию себя, достаточно активно рассказывать о своих успехах в интернете. Но если так делать слишком часто и в лоб, это начинает раздражать других. Или, может, они просто завидуют?

Почему люди делятся на тех, кто постоянно публично ноет и тех, кто каждый день хвалится своей "идеальной" жизнью? Как вести соцстети, рассказывая о своих достижениях, и при этом никого не бесить? Нарушает ли хвастовство в соцсетях "цифровые" границы ваших друзей?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, автором книги и телеграм-канала "Цифровой этикет" Ольгой Лукиновой и SMM-специалистом Анастасией Балгуриной разбираемся, зачем человечество хвастается и где оно это делало до появления соцсетей.

Слушайте подкасты РИА Новости




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Режим Ночь: лучшие фотографии, снятые на iPhone
Опубликована самая детальная панорама Марса
Отправляемся на Марс: самая детальная панорама Красной планеты - видео
Требования к ипотеке для заемщиков и банков
Ипотека в Узбекистане: требования к заемщикам и банкам



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться