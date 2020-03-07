Как познакомить ребенка с "новым папой" максимально безболезненно для обоих?

Когда лучше сказать потенциальному партнеру о том, что у вас уже есть ребенок? Сразу или может тогда, когда станет все понятно о серьезности его намерений?
Обязан ли он полюбить детей от предыдущего брака и что делать, если они его не принимают? Как им называть нового мужа мамы (точно не "папа" и не "дядя")?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, существует ли идеальный момент, когда пора объявить бойфренду: "у меня есть дети!", и какую реакцию ребенка на нового члена семьи можно считать нормальной.
Об этом Настя и Лина спрашивают психолога и юриста Арину Покровскую.
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