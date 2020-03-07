18:59 07 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Это надолго

Как познакомить ребенка с "новым папой" максимально безболезненно для обоих?

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200307/13618020.html

На важные вопросы звучат нужные ответы. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" проще найти решение задач по воспитанию детей.

Когда лучше сказать потенциальному партнеру о том, что у вас уже есть ребенок? Сразу или может тогда, когда станет все понятно о серьезности его намерений?

Обязан ли он полюбить детей от предыдущего брака и что делать, если они его не принимают? Как им называть нового мужа мамы (точно не "папа" и не "дядя")?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, существует ли идеальный момент, когда пора объявить бойфренду: "у меня есть дети!", и какую реакцию ребенка на нового члена семьи можно считать нормальной.
Об этом Настя и Лина спрашивают психолога и юриста Арину Покровскую.

Слушайте подкасты РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Режим Ночь: лучшие фотографии, снятые на iPhone
Су-25 ликвидировали ракетные комплексы условного противника во время учений
Как новейшие Су-25 на учениях уничтожили тактические ракетные комплексы "противника"
Требования к ипотеке для заемщиков и банков
Ипотека в Узбекистане: требования к заемщикам и банкам



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться