Как познакомить ребенка с "новым папой" максимально безболезненно для обоих?

На важные вопросы звучат нужные ответы. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" проще найти решение задач по воспитанию детей.

Когда лучше сказать потенциальному партнеру о том, что у вас уже есть ребенок? Сразу или может тогда, когда станет все понятно о серьезности его намерений?

Обязан ли он полюбить детей от предыдущего брака и что делать, если они его не принимают? Как им называть нового мужа мамы (точно не "папа" и не "дядя")?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, существует ли идеальный момент, когда пора объявить бойфренду: "у меня есть дети!", и какую реакцию ребенка на нового члена семьи можно считать нормальной.

Об этом Настя и Лина спрашивают психолога и юриста Арину Покровскую.

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