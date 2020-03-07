Не верю! Что стоит за мнимыми турами в Ухань в разгар эпидемии?

Эксперты объясняют как и для чего в родительские чаты вбросывают различные фейки. К примеру, о десятках тысячах зараженных. И на что провоцируют общество кроссовки с "челкой" Гитлера?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

01:40 "20 тысяч зараженных". Как устроена система вброса фейков в родительские чаты ( и как вычислить бота)

10:05 Купи футболку за 50$ и получи шанс поехать в Ухань. Серьезно?? Зачем это придумали русские айтишники.

13:00 Папа римский и коронавирус. Чем болен понтифик? (обсуждаем с корреспондентом РИА Новости в Италии)

16:30 "Антихрист толкнул людей на создание "войсов": Папа римский против голосовых сообщений. Кто и почему на это попался

21:02 Похоже на Гитлера. Или на Гоголя. Или на Эдгара По. Спекуляции вокруг кроссовок Puma

23:30 Протоиерей Дмитрий Смирнов о том, что девочкам вместо школы надо учиться быть мамами. Почему не стоит пугаться?

Слушайте подкасты РИА Новости.