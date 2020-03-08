"ЯсноПонятно". Бариста о кофейной культуре: что пить, как и почему

Мягкий, с фруктовыми нотами или насыщенный, с шоколадным оттенком. Или со вкусом жжёной резины. Что влияет на вкус кофе? Чем напиток из эспрессо-машины отличается от сваренного в турке, а Кения — от Эфиопии? Сколько стоит хороший кофе?

Как выбрать хороший кофе? Почему сервис в кофейне не менее важен, чем сам кофе? Правда ли что раф-кофе придумали в России? Какой кофейный напиток самый популярный во всем мире, и возможно ли сейчас изобрести что-то новое в этой отрасли? Почему вокруг кофе снобизма не меньше, чем вокруг вина? И стыдно ли пить растворимый?

Лина, Ваня и Ксюша разбираются вместе с многократным финалистом и чемпионом российских и зарубежных чемпионатов бариста Сергеем Митрофановым.

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