"ЯсноПонятно". Бариста о кофейной культуре: что пить, как и почему

Лина, Ваня и Ксюша разбираются вместе с многократным финалистом и чемпионом российских и зарубежных чемпионатов бариста Сергеем Митрофановым.
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Мягкий, с фруктовыми нотами или насыщенный, с шоколадным оттенком. Или со вкусом жжёной резины. Что влияет на вкус кофе? Чем напиток из эспрессо-машины отличается от сваренного в турке, а Кения — от Эфиопии? Сколько стоит хороший кофе?
Лина, Ваня и Ксюша разбираются вместе с многократным финалистом и чемпионом российских и зарубежных чемпионатов бариста Сергеем Митрофановым.
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МИД Узбекистана связался с гражданами республики, которые не могут пересечь ирано-туркменскую границу. Ограничительные меры на контрольно-пропускных пунктах введены для предупреждения распространения вируса COVID-19.
Внедрение новых документов начнется с 2021 года и продлится до января 2030-го. При этом электронный документ будет действовать только внутри страны - для выезда за рубеж потребуется загранпаспорт.
Президент России Владимир Путин поручил до марта 2021 года представить обновленную миграционную программу. В частности, предлагается ввести три порядка предоставления гражданства, а также исключить положение о временно проживании.
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