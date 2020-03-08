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Мы все умрем. Но это не точно
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"Мы все умрём". Перспективы дополненной реальности

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Тема:
Подкасты РИА (301)
14 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200308/13622834.html

Как смартфон стал продолжением руки, так и дополненная реальность станет продолжением повседневного мира, говорят эксперты. Только говорят они так уже довольно давно, а прорыва всё нет и нет – AR до сих пор является редкой и нишевой технологией.

В каких областях сегодня чаще всего применяется дополненная реальность? А какие новые применения она может найти в будущем? Как изменятся мир и общество с внедрением AR в повседневную жизнь? Когда это произойдёт, что для этого нужно и почему этого до сих пор не случилось? Объясняет Илья Кабанов – популяризатор науки, блогер, писатель и научный обозреватель сайта Тайга.инфо.

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Тема:
Подкасты РИА (301)



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