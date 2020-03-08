"Мы все умрём". Перспективы дополненной реальности

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Как смартфон стал продолжением руки, так и дополненная реальность станет продолжением повседневного мира, говорят эксперты. Только говорят они так уже довольно давно, а прорыва всё нет и нет – AR до сих пор является редкой и нишевой технологией.
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Хокимият Наманганской области заключил несколько соглашений с сингапурской компаний по реализации инвестпроектов. В частности, речь идет о развитии птицеводства и рыбоводства, а также о производстве органических удобрений и кормов.
Глава Католической церкви Франциск впервые в истории провел традиционный воскресный молебен в онлайн-режиме, а не с балкона своей резиденции.
В столице Кыргызстана местные феминистки попытались провести шествие, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
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