"Мы все умрём". Перспективы дополненной реальности

Как смартфон стал продолжением руки, так и дополненная реальность станет продолжением повседневного мира, говорят эксперты. Только говорят они так уже довольно давно, а прорыва всё нет и нет – AR до сих пор является редкой и нишевой технологией.

В каких областях сегодня чаще всего применяется дополненная реальность? А какие новые применения она может найти в будущем? Как изменятся мир и общество с внедрением AR в повседневную жизнь? Когда это произойдёт, что для этого нужно и почему этого до сих пор не случилось? Объясняет Илья Кабанов – популяризатор науки, блогер, писатель и научный обозреватель сайта Тайга.инфо.

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