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Из айтишницы в дальнобойщицы. Женщина, которая обожает водить фуры

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Тема:
Подкасты РИА (302)
18 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200308/13623405.html

Евгения Маркова сможет официально заниматься любимым делом ― водить фуры ― с 2021 года. Пока она работает на полулегальном положении, устраивается дальнобойщицей по знакомству. Ради этого ушла с должности айтишника в международной компании, о чем ни капли не жалеет.

Больше всего на свете Евгения любит куда-то долго ехать. Ее девиз: "не проехал 1000 км за сутки ― не работал!". С детства она мечтала водить. Но осуществилась мечта только в 2012 году, когда она узнала, что женщинам хотя бы разрешили сдать на права категории "С".

Евгения Маркова рассказала РИА Новости о том, почему вести фуру 16 часов в сутки ей нравится гораздо больше, чем сидеть в офисе высокотехнологичной компании и налаживать антивирусы с 9:00 до 18:00.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (302)



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