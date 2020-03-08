Из айтишницы в дальнобойщицы. Женщина, которая обожает водить фуры

Евгения Маркова сможет официально заниматься любимым делом ― водить фуры ― с 2021 года. Пока она работает на полулегальном положении, устраивается дальнобойщицей по знакомству. Ради этого ушла с должности айтишника в международной компании, о чем ни капли не жалеет.

Больше всего на свете Евгения любит куда-то долго ехать. Ее девиз: "не проехал 1000 км за сутки ― не работал!". С детства она мечтала водить. Но осуществилась мечта только в 2012 году, когда она узнала, что женщинам хотя бы разрешили сдать на права категории "С".

Евгения Маркова рассказала РИА Новости о том, почему вести фуру 16 часов в сутки ей нравится гораздо больше, чем сидеть в офисе высокотехнологичной компании и налаживать антивирусы с 9:00 до 18:00.

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