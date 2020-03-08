Из айтишницы в дальнобойщицы. Женщина, которая обожает водить фуры

Евгения Маркова рассказала РИА Новости о том, почему вести фуру 16 часов в сутки ей нравится гораздо больше, чем сидеть в офисе высокотехнологичной компании и налаживать антивирусы с 9:00 до 18:00.
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Евгения Маркова сможет официально заниматься любимым делом ― водить фуры ― с 2021 года. Пока она работает на полулегальном положении, устраивается дальнобойщицей по знакомству. Ради этого ушла с должности айтишника в международной компании, о чем ни капли не жалеет.
Евгения Маркова рассказала РИА Новости о том, почему вести фуру 16 часов в сутки ей нравится гораздо больше, чем сидеть в офисе высокотехнологичной компании и налаживать антивирусы с 9:00 до 18:00.
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