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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в Брестской крепости

"Не целуюсь и не здороваюсь за руку": Матвиенко о защите от коронавируса

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200309/13626765.html

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким советам Роспотребнадзора следует, чтобы избежать заражения коронавирусом.

В России ситуация с коронавирусом находится под жестким контролем со стороны правительства и мэрии столицы, отметила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, в борьбе с эпидемией мало мер не бывает.

"Слава богу, что Россию это никак серьезно не задело, думаю, что в том числе и в результате тех продуманных мер, которые были приняты сразу", ― сказала Матвиенко.

При этом она отметила, что сейчас идет избыточное нагнетание ситуации, распространяются разные слухи, которые могут быть опаснее коронавируса.

"Паника может привести к негативным последствиям, и экономическим, и медицинским и иного характера. Не надо слушать слухи, а надо ориентироваться на официальную информацию", - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Отдельно Мативенко остановилась на мерах профилактики в борьбе с коронавирусом.

"Как я уберегаюсь — я строго выполняю рекомендации Роспотребнадзора. Я мою руки, и другие вещи, которые они рекомендовали  ― я не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку. Сейчас модно здороваться ногами, как в интернете видели. Я шучу", ― сказала она.

Если все будут выполнять предписания врачей, то никому ничего угрожать не будет, заключила спикер Совета Федерации.




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