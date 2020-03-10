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Председатель Союза мусульманок России Наиля Зиганшина
© Foto : личный архив Н.Зиганшиной

Эксперт: сейчас исламским женщинам хочется успеха в бизнесе

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200310/13631059/Ekspert-seychas-islamskim-zhenschinam-khochetsya-uspekha-v-biznese.html

По словам собеседника, если девушки трудятся в сфере медицины или образования, то с точки зрения шариата, в такой деятельности нет никакого запрета.

Ислам не запрещает вести женщинам дела, которые приносят прибыль, а даже поощряет, рассказывает председатель Союза мусульманок России, член Экспертного совет Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Наиля Зиганшина.

"По сей день в ортодоксальных исламских странах роль женщин ограничивалась домашним бытом. А сейчас женщинам хочется чего-то добиться в сфере бизнеса", - говорит эксперт в эфире радио Sputnik. 

По ее словам, в странах СНГ сейчас активна пошла такая тенденция среди женщин.

По словам Зиганшиной, если девушки трудятся в сфере медицины или образования, то с точки зрения шариата, в такой деятельности нет никакого запрета.

"Главное, чтобы женщины, работая, не забывали о своей миссии - рожали детей и были прекрасными женами и матерями", - заключила она.

Напомним, в Узбекистане особое внимание сегодня уделяется гендерному равенству и защите прав женщин. Современная узбекистанка не только заботливая мать и жена, но и активная участница общественной жизни и даже представитель власти.

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За минувший век образ узбекской женщины постепенно менялся, а буквально за несколько последних лет роль и положение женщин в стране существенно возросли.

Теги:
женщина-предприниматель, права женщин, женщина, Ислам, ислам, Аудио, радио



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