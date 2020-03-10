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Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев
Photo : provided by Dmitriy Poletaev

Эксперт прокомментировал реформу миграционного законодательства в России

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200310/13637519.html

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев рассказал, как скажется на узбекских гражданах реформа миграционного законодательства в РФ.

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства.

Она предусматривает три способа получения российского гражданства: общий, упрощенный и особый.

"Поскольку решение принято на самом высшем уровне, в окончательном документе возможны только незначительные изменения", - заявил эксперт Дмитрий Полетаев в интервью Sputnik Таджикистан.

Он отметил, что гражданам Узбекистана теперь станет легче получить вид на жительство.

"Те мигранты, кто работает в России долго, перевезли семьи, вот для них упрощенное получение гражданства станет проще. Раньше они получали гражданство через программу "Соотечественники". Теперь они пойдут по официальному пути", - пояснил Полетаев.

По его словам, для многих узбекских мигрантов вид на жительство стал бы самым удобным вариантом.

"Это удобно для тех, кто в ближайшие 3-5 лет собирается работать в России и планирует получать гражданство только для того, чтобы упростить себе документарную сторону оформления своего пребывания и работы", - отметил Полетаев.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
реформа, Узбекистан, Мигранты, Россия



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