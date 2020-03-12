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Востоковед Василий Кравцов
© Sputnik / Владимир Трефилов

Эксперт: Узбекистан приложил много усилий, чтобы добиться мира в Афганистане

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200312/13651118/Ekspert-Uzbekistan-prilozhil-mnogo-usiliy-chtoby-dobitsya-mira-v-Afganistane.html

"Турбулентность и напряжение", царящее на севере Афганистана, несомненно, беспокоят Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

В Афганистане будет достигнут некий консенсус, стабилизируется власть и будут открыты торговые маршруты, считает российский востоковед Василий Кравцов.

По его словам, "турбулентность и напряжение", царящее на севере Афганистана, несомненно, беспокоят Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

"Туркменистан и Узбекистан долгое время прикладывали усилия для того, чтобы добиться мира в Афганистане",  - сообщил эксперт на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Тем не менее, по словам Кравцова, эти страны оправданно рассчитывают, что ситуация стабилизируется.

Напомним, буквально через три дня после подписания соглашения с США боевики возобновили подрывную деятельность в стране.

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Все это происходит на фоне политического кризиса, обострившегося после политических выборов. Сейчас в стране фактически установилось двоевластие: с одной стороны - законно избранный президент Ашраф Гани, а с другой стороны - премьер-министр Абдулла Абдулла, который не согласен с результатами президентских выборов.

Теги:
Афганистан, Афганистан, радио, Аудио



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