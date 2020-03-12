Леткова: в 14 лет ребенок не может оценить, правильно ли его воспитывают

В Узбекистане подростки получили возможность взыскивать алименты со своих родителей при невыполнении последними их обязательств. Соответствующая поправка внесена в Семейный кодекс республики по решению президента Шавката Мирзиёева.
В России ребенок с 14 лет может обращаться в суд с разными исками, в том числе и о лишении родительских прав, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Возможно также взыскание алиментов, но прецедентов пока нет.
При этом эксперт заявила, что в столь юном возрасте ребенок не может объективно оценить, насколько правильно его воспитывают.
"Поэтому определенная опасность в этом есть. Повзрослев, ребенок может пожалеть о своем поступке", — сказала председатель ассоциации.
В мире не наблюдается баланса в этой сфере, однако в России ситуация лучше, чем на Западе: там для изъятия чада из семьи достаточно одной его жалобы.
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