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Ольга Леткова
© Foto : РИСИ

Леткова: в 14 лет ребенок не может оценить, правильно ли его воспитывают

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200312/13655396/Letkova-v-14-let-rebenok-ne-mozhet-otsenit-pravilno-li-ego-vospityvayut.html

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова считает, что предоставление детям с 14 лет права обращаться с исками в суд — палка о двух концах.

В Узбекистане подростки получили возможность взыскивать алименты со своих родителей при невыполнении последними их обязательств. Соответствующая поправка внесена в Семейный кодекс республики по решению президента Шавката Мирзиёева.

Подросток идет по улице
© CC0 / Unsplash / Jesús Rodríguez
Дети в Узбекистане смогут с 14 лет взыскивать алименты с родителей
Кроме того, несовершеннолетние теперь вправе самостоятельно подавать в госорганы обращения по вопросам соблюдения своих прав, свобод и законных интересов. Не рассматривать эти обращения запрещается, поскольку несовершеннолетние еще не достигли полной дееспособности.

В России ребенок с 14 лет может обращаться в суд с разными исками, в том числе и о лишении родительских прав, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Возможно также взыскание алиментов, но прецедентов пока нет.

При этом эксперт заявила, что в столь юном возрасте ребенок не может объективно оценить, насколько правильно его воспитывают.

"Поэтому определенная опасность в этом есть. Повзрослев, ребенок может пожалеть о своем поступке", — сказала председатель ассоциации.

В мире не наблюдается баланса в этой сфере, однако в России ситуация лучше, чем на Западе: там для изъятия чада из семьи достаточно одной его жалобы.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
алименты, Россия, Узбекистан, родители, дети



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