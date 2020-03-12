Узбекистан может присоединиться к ЕАБР в ускоренном порядке - Бельянинов

Но пока нет официальной позиции со стороны правительства республики относительно вхождения в состав структуры, отметил глава банка.

Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов заявил о том, что Узбекистан может присоединиться к ЕАБР в ускоренном порядке.

Глава финучреждения отметил, что на данный момент среди центральноазиатских стран акционерами ЕАБР не стали лишь Узбекистан и Туркменистан. В региональный банк развития вступили также Белоруссия и Армения.

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Бельянинов акцентировал внимание на развитых экономических связях Узбекистана с соседними государствами, что упростит его присоединение к ЕАБР.

Но пока нет официальной позиции со стороны правительства республики относительно вхождения в состав структуры, заключает глава банка.

Планируется, что за период 2018-2022 годов объем текущего инвестиционного портфеля Банка увеличится с $2,3 до $3,6 млрд, общая стоимость новых проектов ЕАБР за этот период составит $4,6 млрд.

Напомним, 7 марта правительство Узбекистана заявило о намерении внести на рассмотрение обеих палат Олий Мажлиса предложение об участии Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя.