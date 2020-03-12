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Андрей Князев
Из личного архива

Князев рассказал о перспективах и рисках узбекских проектов в Афганистане

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200312/13659589/Knyazev-rasskazal-o-perspektivakh-i-riskakh-uzbekskikh-proektov-v-Afganistane.html

Эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, действительный член Русского географического общества, доктор исторических наук Александр Князев оценил инфраструктурные проекты Ташкента в Афганистане, указав на экономические и политические особенности региона.

Узбекистан заинтересован в многогранном сотрудничестве с Афганистаном, в том числе в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах. В частности, Ташкент успешно реализовал проект по строительству железной дороги "Хайратон — Мазари-Шариф", с дальнейшим продлением до Герата. Есть также планы и по альтернативному маршруту через Кабул к портам Индийского океана.

По мнению российского эксперта, несмотря на очевидные внешнеполитические и экономические успехи усилий Узбекистана, это направление не стоит рассматривать как ключевое и единственное при выборе экономического и логистического партнера.

"Если планы по строительству дороги до Герата выглядят еще более реальными, то второй вариант, который менее явно артикулируется Ташкентом, через Кабул к портам Пакистана на побережье Индийского океана представляются куда более сложными. К тому же не стоит забывать о конкуренции в лице Китая, который тоже прорабатывает этот транспортный коридор. Что же касается выходов на Иран, то и тут Узбекистан может столкнуться с определенными сложностями из-за позиции США и отношений с этой исламской республикой. Да и сложностей с возведением этого участка куда больше", — пояснил Князев.

Он подчеркнул, что Ташкенту при выстраивании торгово-экономической политики стоит обратить внимание и на другие рынки. В частности, необходимо совершенствовать свои стандарты, чтобы получить доступ к рынкам постсоветских государств, в том числе входящих в ЕАЭС.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Железная дорога, Китай, Афганистан, Узбекистан



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