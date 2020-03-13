Историк объяснил, почему МИД Польши смягчает риторику в адрес России

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок прокомментировал заявление главы МИД Польши о важности улучшения отношений с Россией.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией. Политик отметил, что сейчас они являются "напряженными", и выразил надежду, что общий язык будет найден. Кроме того, глава МИД подтвердил заинтересованность во встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Борисёнок отметил, что Чапутович заговорил о важности улучшения отношений с РФ впервые за долгое время, пишет Sputnik Литва

Более того, напомнил эксперт, до этого глава польского внешнеполитического ведомства заявил, что Советский Союз играл ведущую роль в победе над фашизмом.

"Истина очевидная, но в Варшаве ее артикулировать не торопились на фоне всех острых исторических споров, — сказал Борисёнок. — Подвоха я здесь не вижу. Это вполне естественная позиция польской дипломатии, которую они готовы включить в любой момент".

Однако, считает историк, все это нужно связать с тем, что 10 мая в Польше пройдут президентские выборы.

"Позиция действующего президента незыблемы, но в данном случае польским властям хотелось бы подстраховаться, чтобы тема Второй мировой и плохих отношений с Россией не играла такую существенную роль перед непосредственным приближением выборов", — сказал эксперт.

При этом, по его словам, ничто не мешает Варшаве начать шаги в сторону размораживания непростых отношений с Россией.

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