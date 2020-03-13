Как скажется девальвация рубля на торговых отношениях России и стран СНГ

Москва станет менее открытым партнером, пока ситуация не стабилизируется. А это может потребовать от торговых партнеров России снижения курса национальной валюты.

Россия станет на какое-то время для других стран менее удобным и открытым торговым партнером в силу объективных причин, заявил доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя последствия девальвации рубля.

Как отметил Зубец, на российском рынке спрос на импорт будет падать по двум причинам: во-первых, это девальвация рубля, а, во-вторых, это страхи населения, которое меньше будет тратить, а больше накапливать.

"Это мы хорошо видели в 2015-2016 годах, когда потребительская активность упала на 30-40% по готовности людей покупать товары и услуги", - напомнил эксперт.

Аналитик: кризис, случившийся в мире после обвала цен на нефть, продлится долго >>

Именно поэтому Москва станет менее открытым партнером, пока ситуация не стабилизируется.

"Ситуация стабилизируется, и это может потребовать от торговых партнеров России снижения курса национальной валюты, чтобы обеспечить для своих поставщиков возможность по-прежнему активно торговать с Россией, поддерживать торговые обороты", - полагает Зубец.

Напомним, нефтяные котировки обвалились после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки по сокращению добычи, ни об ее продлении. На фоне падения цен на нефть выросли курсы доллара и евро к рублю.