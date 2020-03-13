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Эксперт Александр Князев
Из личного архива автора

Ощущение дежавю из 90-х: эксперт о политической ситуации в Афганистане

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200313/13668493/Oschuschenie-dezhavyu-iz-90-kh-ekspert-o-politicheskoy-situatsii-v-Afganistane.html

Эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, действительный член Русского географического общества, доктор исторических наук Александр Князев напомнил, что происходило в Афганистане в начале 90-х годов прошлого века — когда зародилось радикальное движение "Талибан"*.

В понедельник переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани вступил в должность главы государства. В тот же день не признающий своего поражения на выборах Абдулла Абдулла провел параллельную церемонию инаугурации.

Затем стало известно, что Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимает Абдулла.

Нечто подобное в Афганистане уже происходило, заявил эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев.

Андрей Серенко, эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА)
© Foto : Facebook / Андрей Серенко
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"Создается ощущение дежавю из 90-х годов, когда после свержения режима Мохаммада Наджибуллы группировки моджахедов в Кабуле воевали между собой за власть. В это же время сформировалось движение "Талибан"* — на очень благодатной для него почве, когда общество хотело стабильности и порядка. Талибы без особой агрессии получил контроль над большей частью страны. Если сейчас посмотреть на конфликт формально признанного президента Ашрафа Гани и его главного конкурента на прошедших выборах Абдуллы Абдуллы, все это напоминает ту самую борьбу моджахедов", — сказал Князев в эфире Sputnik Узбекистан. — Тем временем талибы, подписавшие мирное соглашение с американцами, выжидают шанса вернуться во власть".

Эксперт отметил: все это может выглядеть немного фантазийно, но подобный вариант развития событий исключать не стоит.

"Я знаю, что несколько лет назад американская сторона рассматривала вариант полного прихода талибов к власти в Кабуле", — сказал Князев.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.

Теги:
политика, Узбекистан, Таджикистан, Центральная Азия



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