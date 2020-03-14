"Как это по-русски": матчество вместо отчества

Согласно Семейному кодексу, у ребенка должно быть именно отчество.
Мать должна образовать его от любого мужского имени, если отца нет. Справедливо ли это?
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Матчества использовали еще в Древней Руси. Были и Настасьичи, и Марфины, и Машкины. Сейчас, чтобы присвоить ребенку матчество вместо отчества, нужно получить разрешение
Согласно Семейному кодексу, у ребенка должно быть именно отчество.
Мать должна образовать его от любого мужского имени, если отца нет. Справедливо ли это?
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Ранее власти республики временно прекратили авиасообщение с Афганистаном, Ираном, Италией, Японией. Также ограничено число рейсов в Южную Корею.
Также объявляется конкурс на разработку технологий по выявлению коронавируса. Представленные проекты пройдут техническую экспертизу на предмет строгого соблюдения требований конкурса и отсутствия плагиата.
Несанкционированные митинги являются противозаконными, сообщают правоохранители. Нарушителям закона грозит или крупный штраф, или административный арест.
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