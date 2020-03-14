"Как это по-русски": матчество вместо отчества

Матчества использовали еще в Древней Руси. Были и Настасьичи, и Марфины, и Машкины. Сейчас, чтобы присвоить ребенку матчество вместо отчества, нужно получить разрешение

Согласно Семейному кодексу, у ребенка должно быть именно отчество.

Мать должна образовать его от любого мужского имени, если отца нет. Справедливо ли это?

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