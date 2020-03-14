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Страх метро

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200314/13672437.html

Страх метро почти такой же многоуровневый, как и сама подземка. От безобидной брезгливости к поручням до панических атак, возникающих при мысли об аварии или взрыве. Что делать, если вам некомфортно в метро, а приходится спускаться туда каждый день?

Если начать разбирать этот страх, окажется, что в нем больше иррационального. Да, метрополитен – зона повышенной опасности, но вероятность несчастного случая слишком мала.

Что делать, если страх начал управлять вашей жизнью, и вы близки к тому, чтобы отказаться от метро? Есть ли какой-то способ успокоить себя? Когда пора к специалисту? И как СМИ травмируют психику пассажиров метро?

Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, носителем страха Иваном Михайловым и психологом Ильей Хуторским, который когда-то тоже боялся метро, разбираемся, как унять тревогу и беспокойство.

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