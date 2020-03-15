Ляпайте уверенно! Вспоминаем лучшее из "Москва слезам не верит"

Вечер перестает быть томным. Какие люди, и без охраны. Спустя 40 лет после выхода "Москва слезам не верит" эти фразы знают даже те, кто его не смотрел (да, есть такие люди).