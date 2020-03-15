Ляпайте уверенно! Вспоминаем лучшее из "Москва слезам не верит"

Откуда пошло само выражение "Москва слезам не верит"?
Почему нужно знакомиться на кладбище и в курилке Ленинской библиотеки? И где впервые прозвучало, что "Москва резиновая"?
Слушайте и говорите правильно!
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Вечер перестает быть томным. Какие люди, и без охраны. Спустя 40 лет после выхода "Москва слезам не верит" эти фразы знают даже те, кто его не смотрел (да, есть такие люди).
Откуда пошло само выражение "Москва слезам не верит"?
Почему нужно знакомиться на кладбище и в курилке Ленинской библиотеки? И где впервые прозвучало, что "Москва резиновая"?
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Все регионы Узбекистана обеспечены тест-системами для проверки на коронавирус и защитными средствами, повода для паники нет, отмечают власти. Аналогичные меры принимаются сейчас во всех странах мира.
На неопределенный срок в республике отменяются все концерты, культурные и спортивные мероприятия, а также народные гуляния. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.
Власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.
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