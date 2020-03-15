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Ляпайте уверенно! Вспоминаем лучшее из "Москва слезам не верит"

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200315/13679078.html

Вечер перестает быть томным. Какие люди, и без охраны. Спустя 40 лет после выхода "Москва слезам не верит" эти фразы знают даже те, кто его не смотрел (да, есть такие люди).

Откуда пошло само выражение "Москва слезам не верит"?

Почему нужно знакомиться на кладбище и в курилке Ленинской библиотеки? И где впервые прозвучало, что "Москва резиновая"?

Слушайте и говорите правильно!

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