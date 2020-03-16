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Алексей Зубец иректор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук
© Sputnik / Anton Denisov

Проблемы в мировой экономике предречены до конца года - Зубец

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200316/13685131.html

Доктор экономических наук Алексей Зубец оценивает степень влияния пандемии на мировую экономику. До каких пор это продлится - слушайте в подкасте.

 

 

"Мировой рынок цикличен, через какое-то время он вернется к росту, и здесь главный вопрос в том, как долго будет длиться вся история с коронавирусом и с нефтью. Недавно выяснилось, что этот вирус гораздо более устойчив к лечению и к высокой температуре. Как любой сезонный вирус, он весной появляется и летом должен исчезнуть. Так вот ученые говорят: не исключено, что вся эта мировая история с вирусом затянется и на лето тоже", – рассказал Зубец в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

Что касается рынка нефти, по его мнению, остается надеяться, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о каких-либо промежуточных соглашениях по снижению нефтяной добычи. Если же этого не случится, то проблемы с ценами на нефть могут затянуться до конца года, отметил он.

Вячеслав Кулагин
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Нефтяные котировки обвалились 6 марта более чем на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. В результате стоимость барреля североморской нефтяной смеси марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI – с февраля того же года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 16 марта составляет 153 648, скончались 5 746 человек. Всего заболевание охватило 146 стран мира.




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