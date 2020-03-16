Иммунолог о закрытии границ: одни страны проспали — другие не захотели

Узбекистан принял решение закрыть границы и транспортное сообщение с другими странами. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов уверен. что подобные меры не будут лишними и позволят пресечь распространения вируса.

"В любом случае это хорошо, так как позволит оборвать цепочки вируса. В тех странах, где жесткие меры были введены. уже дали свои плоды. Но не все вовремя оценили масштабы эпидемии: кто-то проспал, кто-то не стал вводить ограничения. Иран и Италия даже представить себе не могли, что их в такой степени это коснется. Но есть и положительные примеры - страны ЦА, Россия, где ситуацию на первых порах уже берут под контроль", — подчеркнул Жемчугов.

По словам специалиста - локализация очагов заболевания - самая эффективная мера против эпидемии. В этих условиях, уверен врач, главное не "проспать" распространение заболевания.

Иммунолог не исключил, что в Китае может возникнуть вторая волна заболевания, если учесть, что у остальной части населения нет иммунитета против COVID-19. В этой связи открывать границы раньше срока не стоит. Это можно будет сделать лишь после того, когда число выздоровевших будет значительно превышать новые зарегистрированные случаи.

По последним данным, в мире инфицировано свыше 160 тысяч человек, скончались более 6,5 тысячи. В Узбекистане официально подтвердили шесть случаев заражения - все они помещены на лечение, ведется работа по выявлению контактировавших с ними лиц.

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