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Когда российский бизнес ждет окончания карантина в Узбекистане — мнение

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (23)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200316/13687630/Kogda-rossiyskiy-biznes-zhdet-okonchaniya-karantina-v-Uzbekistane--mnenie.html

Узбекистан в целях профилактики распространения COVID-19 закрыл границы и отменил международные мероприятия. Глава Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин считает такие меры оправданными, и даже при локальных экономических издержках это принесет пользу.

По словам эксперта, общая ситуация с распространением коронавируса вынуждает страны пересматривать расписание экономических мероприятий, а также закрывать границы, в том числе до бизнеса.

"У нас, к примеру, четыре делегации из регионов России были вынуждены развернуться на пути в Узбекистан и сейчас едут поездом обратно в Россию. Кроме того, перенесен на более поздний срок Международный инвестиционный форум. Это очень масштабное и ожидаемое событие, в том числе для российских экспортеров. Что касается убытков, то, конечно, в первую очередь пострадает сфера туризма, ведь весенние месяцы традиционно пик турсезона в республику", — отметил Шурыгин.

По его мнению, государство в таких случаях должно помочь наиболее уязвимым сферам, например, субсидиями или налоговыми каникулами.

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В то же время он считает действия Узбекистана образцовыми в данной ситуации, так как при первом же выявленном случае республика пошла на жесткие меры, чтобы не допустить распространения вируса.

"По нашим оценкам, если власти государств будут принимать подобные четкие меры, уже к апрелю ситуация будет взята под контроль, а к концу второго квартала можно будет ожидать возобновление активной экономической деятельности. То есть вместо периода отпусков и затишья в начале июня предстоит активизация бизнеса и большое количество деловых встреч", — предположил эксперт.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (23)
Теги:
Карантин, бизнес, Россия, Узбекистан



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