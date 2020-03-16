Когда российский бизнес ждет окончания карантина в Узбекистане — мнение

"У нас, к примеру, четыре делегации из регионов России были вынуждены развернуться на пути в Узбекистан и сейчас едут поездом обратно в Россию. Кроме того, перенесен на более поздний срок Международный инвестиционный форум. Это очень масштабное и ожидаемое событие, в том числе для российских экспортеров. Что касается убытков, то, конечно, в первую очередь пострадает сфера туризма, ведь весенние месяцы традиционно пик турсезона в республику", — отметил Шурыгин.
По его мнению, государство в таких случаях должно помочь наиболее уязвимым сферам, например, субсидиями или налоговыми каникулами.
"По нашим оценкам, если власти государств будут принимать подобные четкие меры, уже к апрелю ситуация будет взята под контроль, а к концу второго квартала можно будет ожидать возобновление активной экономической деятельности. То есть вместо периода отпусков и затишья в начале июня предстоит активизация бизнеса и большое количество деловых встреч", — предположил эксперт.
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