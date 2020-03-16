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Председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев
© Международный пресс-клуб.

Голодными не останемся: Кудратходжаев о ситуации с продуктами в Узбекистане

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (23)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200316/13689342/Golodnymi-ne-ostanemsya-Kudratkhodzhaev-o-situatsii-s-produktami-v-Uzbekistane.html

В связи с первыми случаями заражения коронавирусом Узбекистан ввел ограничительные меры. Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод Кудратходжаев рассказал, как будут организованы занятия в вузе, а также успокоил узбекистанцев по поводу провизии.

Узбекистан в целях профилактики распространения опасного вируса COVID-19 вводит ряд ограничительных мер. В частности, временно прекращено международное авиа- и железнодорожное сообщение, отправлены по домам школьники. студенты и воспитанники детсадов, отменены массовые мероприятия и закрыты кинотеатры.

Чтобы не допустить ажиотажа и необоснованного роста цен на продукты, создана специальная рабочая группа из ГНК и Генпрокуратуры.

Председатель Международного пресс-клуба, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод Кудратходжаев рассказал о тех мерах, которые приняты вузом на этот непростой период.

"Да, многие студенты не хотели разъезжаться, чтобы не терять ритм и не выпадать из учебного процесса. Но это вынужденная мера, все понимают. Мы сейчас прорабатываем форматы дистанционных лекций. В первую очередь это будут программные предметы - узбекский, русский, а также английский языки, теория по жанрам журналистики и другие дисциплины. Но помимо этого университет ведет переговоры по привлечению известных лекторов, которые могли бы давать и мотивационные уроки, чтобы эти две недели помочь студентам оставаться в тонусе, рассказать им о способах самореализации в различных сферах жизни", — пояснил Кудратходжаев.

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Он также добавил, что по итогам расширенного заседания правительства были приняты важные меры, нацеленные на предотвращения распространения коронавируса в республике. Сегодня они уже дают свои плоды. Так, работа госорганов и правительства по возможности переведена на дистанционный режим, а все текущие моменты решаются в оперативном порядке. Что касается продовольственной безопасности, то узбекистанцам беспокоиться не о чем. 

"Сегодня проводятся рейды с привлечением СМИ, общественности и блогеров — в целом ситуация спокойная. Были в первые часы люди, которые стремились закупиться впрок, но сейчас все успокоились. У нас страна богата на природные дары, я не вижу проблем и причин для беспокойства. Нет риска, что кому-то чего-то не хватит или кто-то останется голодным. Наблюдая за животными, например, мы не замечаем, чтобы они впрок запасались провизией. Синий кит, к примеру. три тонны рыбы съедает, а уж человеку надо гораздо-гораздо меньше, так чего бояться, что не хватит", — подчеркнул Шерзод Кудратходжаев.
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В то же время он призвал соотечественников не создавать лишнего ажиотажа и не провоцировать дефицита товаров, а также не спекулировать на продуктах питания и медицинских средствах.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 8 случаев заражения вирусом COVID-19, практически все заболевшие либо побывали за рубежом, либо контактировали с прибывшими из-за границы.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (23)
Теги:
продукты, студенты, ситуация, коронавирус, Узбекистан



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