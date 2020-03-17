Московский: в РФ для мигрантов должен быть упрощенный экзамен по русскому

Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский считает, что необходимо пересмотреть правила сдачи русского языка для трудовых мигрантов.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко потребовала разобраться, почему мигранты вынуждены неоднократно сдавать экзамен по русскому языку для подтверждения патента.

Иностранные граждане, приезжающие в Россию по безвизовому режиму, вынуждены каждые 1-1,5 года платить по пять тысяч рублей за повторный экзамен по русскому языку. От этой практики нужно уходить, заключила Матвиенко.

Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский назвал нонсенсом ситуацию, когда трудовому мигранту приходится по несколько раз доказывать то, что он владеет русским языком.

По мнению эксперта, одного экзамена более чем достаточно.

"Сдал один раз экзамен, получил патент и с ним можно работать всю жизнь, вряд ли человек забудет русский язык", - заявил он.

Московский отметил, что трудовая миграция России необходима.

"Миграция не должна представлять опасность для россиян с точки зрения преступности, эпидемиологической ситуации и не создавать конкуренции гражданам России, а содействовать созданию новых рабочих мест ", - пояснил он.

Московский предложил принять более эффективное наказание за два любых административных правонарушения: вместо выдворения просто ввести крупный штраф.

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