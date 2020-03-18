Ковалев объяснил, при каком условии стоит ждать повышения цен на нефть

Эпидемия коронавируса наносит серьезный ущерб экономикам ведущих стран мира, прежде всего экономике Китая, отметил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

Федеральная резервная система (ФРС) США 15 марта снизила базовую процентную ставку до диапазона 0–0,25% из-за экономического спада на фоне коронавируса. Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк будут действовать совместно с ФРС для обеспечения ликвидности доллара в рамках своих контрактов.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев считает, что снижение учетной ставки центральными банками — сигнал к тому, чтобы коммерческие банки брали деньги и по низкой ставке предоставляли средства предпринимателям для стимулирования бизнеса.

"На фоне тех событий, которые разворачиваются сейчас в мире — это не только коронавирус, но и падение цен на нефть, — вполне оправданная и понятная мера", — заявил Ковалев.

По его мнению, пока нет серьезных предпосылок к тому, чтобы цена на нефть вернулась к прежним значениям, пишет Sputnik Грузия. Эпидемия коронавируса наносит серьезный ущерб экономикам ведущих стран мира, прежде всего экономике Китая — одного из ключевых потребителей энергоресурсов.

"Вот здесь, на мой взгляд, и кроются самые серьезные проблемы… Если промышленное производство не возобновится в прежних объемах, то я не вижу оснований, чтобы цена на нефть повышалась", — сказал Ковалев.

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