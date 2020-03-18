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Ковалев объяснил, при каком условии стоит ждать повышения цен на нефть

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200318/13703012/Kovalev-obyasnil-snizhenie-klyuchevoy-stavki-FRS-SShA.html

Эпидемия коронавируса наносит серьезный ущерб экономикам ведущих стран мира, прежде всего экономике Китая, отметил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

Федеральная резервная система (ФРС) США 15 марта снизила базовую процентную ставку до диапазона 0–0,25% из-за экономического спада на фоне коронавируса. Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк будут действовать совместно с ФРС для обеспечения ликвидности доллара в рамках своих контрактов. 

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский
© Sputnik /
Аналитик: кризис, случившийся в мире после обвала цен на нефть, продлится долго
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев считает, что снижение учетной ставки центральными банками — сигнал к тому, чтобы коммерческие банки брали деньги и по низкой ставке предоставляли средства предпринимателям для стимулирования бизнеса.

"На фоне тех событий, которые разворачиваются сейчас в мире — это не только коронавирус, но и падение цен на нефть, — вполне оправданная и понятная мера", — заявил Ковалев.

По его мнению, пока нет серьезных предпосылок к тому, чтобы цена на нефть вернулась к прежним значениям, пишет Sputnik Грузия. Эпидемия коронавируса наносит серьезный ущерб экономикам ведущих стран мира, прежде всего экономике Китая — одного из ключевых потребителей энергоресурсов. 

"Вот здесь, на мой взгляд, и кроются самые серьезные проблемы… Если промышленное производство не возобновится в прежних объемах, то я не вижу оснований, чтобы цена на нефть повышалась", — сказал Ковалев.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Нефть, подкаст, США, коронавирус, Экономика



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