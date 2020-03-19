Эксперт: необходим селективный подход при проведении миграционной реформы

По мнению Безпалько, требуется целый комплекс мер по упрощению миграционных процедур. Подробнее - слушайте в подкасте.

В миграционной сфере требуется значительная работа по реформированию, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, требуется целый комплекс мер по упрощению миграционных процедур.

"Часто получается так, что человек вынужден сдавать один и тот же экзамен неоднократно. Также сейчас необходимо делать нотариально заверенные копии переводов документов, они изымаются и надо делать повторно, тратя на это немалые средства", - сказал Безпалько в эфире радио Sputnik.

По его словам, часто получение документов, переводов, полисов превращается в акт купли-продажи.

"Для государства и для самих мигрантов эти изменения создадут более благоприятную основу для легализации нахождения и трудоустройства на территории России", - считает эксперт.

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала разобраться, почему мигранты вынуждены неоднократно сдавать экзамен по русскому языку для подтверждения патента.