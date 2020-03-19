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Руководитель пресс-службы ХК Хумо Александр Малышев
TALGAT GIMRANOV/Пресс-служба ХК "Хумо"

Глава пресс-службы "Хумо": игроки воссоединились со своими семьями

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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (28)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200319/13714029/Glava-press-sluzhby-Khumo-igroki-vossoedinilis-so-svoimi-semyami.html

Из-за эпидемии вируса COVID-19 в мире решено закрыть границы стран и отменить массовые в том числе спортивные мероприятия. Матчи плей-офф ВХЛ приостановлены на неделю. О текущей ситуации в "Хумо" рассказал руководитель пресс-службы клуба Александр Малышев.

Узбекская хоккейная команда "Хумо" в свой дебютный сезон в Высшей хоккейной лиге в плей-офф играет в сложных условиях. После тяжелой победной серии в 1/8 финала, где ташкентцы выиграли все три домашних матча против "Тороса", "крылатые" из-за карантина остались без домашней арены и последние матчи в четвертьфинале вынуждены были играть на нейтральном льду - в подмосковном Воскресенске да еще и при пустых трибунах.

Хоккеист Жавохир Расулов
Фото предоставлено Жавохиром Расуловым
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Из-за закрытия границ в странах СНГ команда не может покинуть Россию и вернуться в Узбекистан, где остаются семьи хоккеистов. По словам главного тренера команды, этот фактор, безусловно, влияет на состояние игроков. Но все равно хоккеисты настроены по-боевому и продолжат борьбу за выход в следующий раунд, когда будут сняты ограничения.

Руководитель пресс-службы "Хумо" Александр Малышев в разговоре с корреспондентом Sputnik Узбекистан успокоил всех болельщиков клуба и просто любителей узбекского хоккея.

"Сейчас ситуация уже разрешилась. Руководители клуба собрали команду в Воскресенске и сказали, чтобы ребята вывозили семьи в самое ближайшее время, потому что уже, конечно, было известно, что границы закрываются", — заявил он. — Нам, самим россиянам, назад в Ташкент нельзя. Семьи оставались там, было психологически непросто. Но на данный момент семьи игроков уже прилетели в Москву".

После решения ВХЛ приостановить плей-офф на неделю руководство "Хумо" отпустило игроков по домам до особого распоряжения. Игры прекращены до 24 марта, о точных датах возобновления турнира будет объявлено дополнительно.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (28)



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