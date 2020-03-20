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Вице-президент фонда Миграция XXI век Наталья Власова
Фото из личного архива

Эксперт: может произойти перераспределение мигрантов по другим областям труда

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200320/13720734/Ekspert-mozhet-proizoyti-pereraspredelenie-migrantov-po-drugim-oblastyam-truda.html

Должна быть проведена широкая информационная работа, в том числе необходимо подключиться Федерации мигрантов России, профсоюзу трудящихся и некоммерческим структурам.

В России, возможно, будет высвобождение мигрантов из разных областей из-за коронавируса, например, ресторанного бизнеса и сферы закупок, считает эксперт по миграции Наталья Власова.

Однако в строительстве останется необходимость в трудовых мигрантах, так как в Москве и других областях началось возведение больниц для инфицированных коронавирусом.

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"Также мигранты продолжат работу в сфере торговли и в ЖКХ", - считает Власова.

По ее мнению, должна быть проведена широкая информационная работа, в том числе необходимо подключиться Федерации мигрантов России, профсоюзу трудящихся и некоммерческим структурам.

"Целесообразно было бы дать информацию по телевидению, радио, разместить в Интернете и социальных сетях. Ведь те иностранцы, которые работают целый день, могут и не знать об этом", - заявила эксперт в интервью радио Sputnik.

В связи с закрытием границ и транспортного сообщения из-за коронавируса многие мигранты вынуждены оставаться в России. Правительство России приняло решение разрешить иностранцам продлить свои документы, не покидая российскую территорию.

 

 

Теги:
Россия, Россия, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант, Аудио, радио



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