Подберезкин: НАТО активизировало свою деятельность у российских границ

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин о том, как страны Североатлантического альянса наращивают военное присутствие у юго-западных границ РФ.

Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России на Юго-Западном стратегическом направлении, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. В частности, по его словам, интенсивность воздушной разведки со стороны альянса увеличилась на 20 процентов. С начала этого года натовская авиация уже выполнила вдоль территории России более 80 полетов.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил, что за последние десять лет частота разведывательных полетов стран НАТО увеличилась в пять-семь раз.

"Важно отметить, что сфера деятельности НАТО вышла далеко за пределы Североатлантического региона. Например, такие страны-члены НАТО, как Норвегия и Дания, участвуют в патрулировании и военно-морской активности в Черноморском регионе, что вообще-то не вполне логично", — сказал военный эксперт в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что особенное внимание НАТО привлекает Крым и Калининградская область, "они вообще становятся эпицентром разведдеятельности со стороны альянса".

"Обычно усиление патрулирования и разведдеятельности свидетельствует о напряженности и о подготовке к каким-то активным действиям, в большинстве случаев — военным операциям, поскольку для обычного контроля не требуются частые облеты и частые наблюдения. Поэтому первый и самый главный разведывательный признак перед наступлением или какими-то агрессивными действиями — это учащение воздушной и космической разведки, радиотехнической и всех остальных разведок тоже", — отметил Подберезкин.

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