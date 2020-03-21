Страх заразиться от предметов, денег, поверхностей

ВОЗ предупредил о том, что купюры могут стать переносчиком коронавируса. Не касаться перил и ручек дверей, не брать в руки банкноты. Мыть руки и наносить антисептик раз за разом.

Но в войне с микробами человечеству никогда не победить. Это не они выживают в нашем мире, а мы ― в их. Как действовать трезво и не паниковать в условиях пандемии?

Мезофобия и гермофобия ― панические страхи перед грязью и бактериями. Микробы повсюду ― в воздухе, на нас, внутри нас.

Одержимые "чистотой" дезинфицируют свой дом, моются несколько раз в день. Есть ли в этом смысл? И если да, то какой? Как не сойти с ума от того количества грязи, которое нас окружает в метро, магазинах и на работе? Что читать и к кому обращаться, если уровень страха зашкаливает? Помогают ли привычные средства в борьбе с инфекцией?

Вместе с микробиологом, популяризатором науки Евгением Плисовым и клиническим психологом Марией Разлоговой разбираемся, стоит ли на самом деле бояться бактерий и как соблюдать информационную гигиену, когда все только и говорят, что о коронавирусе.

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