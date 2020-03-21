"ЯсноПонятно". Странные правила питания, которые нам навязали в детстве

"Все ешь с хлебом", "суп нужно есть каждый день", "на обед обязательно первое, второе, третье и компот". Так нам говорили в детстве, и с такими "стандартами" в голове мы живем до сих пор.

Но сегодня питаться по этим правилам сложно или даже вредно для здоровья. Кому мы обязаны этими пищевыми привычками, и почему не следовать им — это нормально?

Обязательно ли трехразовое питание? Надо ли в обед съедать три блюда, одно из которых — непременно суп? И можно ли нарушать священное правило "красное — к мясу, белое — к рыбе"? Разбираемся, откуда взялись эти стереотипы и какие из них актуальны сегодня. Спойлер: никакие.

Сколько нужно времени, чтобы сформировались пищевые привычки, разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Эксперты эпизода: диетолог Елена Соломатина и руководитель направления научной информации и обучения Школы идеального тела #Sekta Анна Нестерова — объясняют, что не так с этими стереотипами с точки зрения науки.

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