"ЯсноПонятно". Странные правила питания, которые нам навязали в детстве

Но сегодня питаться по этим правилам сложно или даже вредно для здоровья. Кому мы обязаны этими пищевыми привычками, и почему не следовать им — это нормально?
Обязательно ли трехразовое питание? Надо ли в обед съедать три блюда, одно из которых — непременно суп? И можно ли нарушать священное правило "красное — к мясу, белое — к рыбе"? Разбираемся, откуда взялись эти стереотипы и какие из них актуальны сегодня. Спойлер: никакие.
Сколько нужно времени, чтобы сформировались пищевые привычки, разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Эксперты эпизода: диетолог Елена Соломатина и руководитель направления научной информации и обучения Школы идеального тела #Sekta Анна Нестерова — объясняют, что не так с этими стереотипами с точки зрения науки.
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