Не верю! Как распознать где правда, а где слух?

Подкаст "Не верю!" актуален и для жителей Ташкента, которым ежедневно приходится сталкиваться со слухами вокруг того или иного решения властей. Вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости.

Правда ли, что власти скрывают число заболевших? Закроют ли Москву и будут ли распылять с вертолета лекарства? Станет ли летчик Дамир Юсупов пилотом президента? Что из этого фейк, и почему в это верят - разбираемся вместе с психологом Марией Разлоговой.

02:30 "Власти занижают статистику по больным". Может ли такое быть

04:08 Почему кажется, что никого не тестируют на вирус

13:03 "Москву закроют". Неужели это реально технически?

19:00 Самосбывающееся пророчество. Как получилось, что мы все побежали за туалетной бумагой

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26:40 "В Крыму массовая отмена броней в отелях". Что на самом деле

28:22 Миллион в год каждому. Между россиянами распределят 10% нефтяных доходов - как понять, фейк это или нет

29:25 Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузу, станет личным пилотом Путина?

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