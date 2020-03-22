Не верю! Как распознать где правда, а где слух?

Правда ли, что власти скрывают число заболевших? Закроют ли Москву и будут ли распылять с вертолета лекарства? Станет ли летчик Дамир Юсупов пилотом президента? Что из этого фейк, и почему в это верят - разбираемся вместе с психологом Марией Разлоговой.
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