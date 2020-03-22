Мы все умрем. Последствия аномально теплой зимы

По сообщению синоптиков, завершившаяся три недели назад зима стала самой теплой за 140 лет наблюдений. Весна также обещает побить температурные рекорды. Чем грозят подобные аномалии экономике стран - ответ в нашем подкасте.

Отчего и как часто случаются температурные аномалии? Говорят, что за "плюсовой" зимой последует холодное лето... А может в будущем погодные аномалии станут обыденным явлением...

Как рекордно теплая зима способствовала коронавирусу? Почему раннее тепло для растений – это не благо, а стресс? Как погодные аномалии наносят миллионные ущербы гидроэнергетике, сельскому хозяйству и нефтегазовой промышленности?

На все эти вопросы отвечает Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.

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