Мы все умрем. Последствия аномально теплой зимы

Отчего и как часто случаются температурные аномалии? Говорят, что за "плюсовой" зимой последует холодное лето... А может в будущем погодные аномалии станут обыденным явлением...
Как рекордно теплая зима способствовала коронавирусу? Почему раннее тепло для растений – это не благо, а стресс? Как погодные аномалии наносят миллионные ущербы гидроэнергетике, сельскому хозяйству и нефтегазовой промышленности?
На все эти вопросы отвечает Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.
Слушайте подкасты РИА Новости