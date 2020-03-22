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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Последствия аномально теплой зимы

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200322/13733636.html

По сообщению синоптиков, завершившаяся три недели назад зима стала самой теплой за 140 лет наблюдений. Весна также обещает побить температурные рекорды. Чем грозят подобные аномалии экономике стран - ответ в нашем подкасте.

Отчего и как часто случаются температурные аномалии? Говорят, что за "плюсовой" зимой последует холодное лето... А может в будущем погодные аномалии станут обыденным явлением...

Как рекордно теплая зима способствовала коронавирусу? Почему раннее тепло для растений – это не благо, а стресс? Как погодные аномалии наносят миллионные ущербы гидроэнергетике, сельскому хозяйству и нефтегазовой промышленности?

На все эти вопросы отвечает Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Гринпис России.
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