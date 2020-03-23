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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": эксперт о коронавирусе

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (275)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200323/13737757/Ne-bylo-by-schastya-da-neschaste-pomoglo-ekspert-o-koronaviruse.html

В последние годы многие аналитики задавались вопросом, что может объединить всех на фоне существующих конфликтов и противоречий.

 

 

К сложившейся в мире ситуации с коронавирусом вполне подходит пословица "не было бы счастья, да несчастье помогло", считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"В отличие от угрозы терроризма и глобальных изменений климата, коронавирус вполне может стать долгосрочным объединяющим фактором для всех стран мира, но как только он будет побежден, все вернутся к существующим противоречиям", - рассказал в эфире радио Sputnik эксперт.

По его мнению, с одной стороны, в мире происходит глобализация, а с другой ― некое возобновление холодной войны.

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"Какие-то конфликты, по крайней мере, на экономическом уровне, между государствами существуют. И все понимали, что борьба с международным терроризмом или запрещенной в России ИГ* не является долгосрочным объединяющим фактором для всего мира", ― считает Бышок. 

Для того чтобы государства объединялись оперативно, должны возникать задачи, требующие немедленных мер, считает эксперт.

"Как раз коронавирус стал таким объединяющим фактором. Понятное дело, что в рамках борьбы с коронавирусом абсолютно все страны будут кооперироваться, но также понятно, что какие-то другие вопросы между странами, не связанные со здравоохранением, они так и останутся сложными и проблемными. Просто пока они отошли на второй план. А когда вместе победят коронавирус, то старые противоречия снова всплывут", ― считает Бышок.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (275)
Теги:
коронавирус, радио, Аудио



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