Маликов о Назиме Аббасове: он был этаким Диогеном в кинематографе

Режиссер Рашид Маликов тяжело воспринял смерть своего друга и коллеги - Назима Аббасова. Он вспомнил самые яркие работы мастера и заметил, что он всегда старался соответствовать уровню своего прославленного отца.

"Мы с ним дружили еще со времен ВГИКа, где учились примерно в одно время. Он начинал как художник-постановщик, а затем уже дорос до полноценного режиссера. Помню его первую работу "Свидание в Самарре" — совершенно потрясающая и необычная артхаузная картина. Ее очень многие не поняли, это было смело по тем временам. Потом Назим снимал уже более привычное кино. Вершиной его творчества я считаю фильм "Феллини". Это потрясающий киноязык, даже сегодня он выглядит очень актуально и ново", — подчеркнул Маликов.

В Узбекистане в возрасте 58 лет ушел из жизни режиссер Назим Аббасов — сын классика советского кино Шухрата Аббасова. По словам Рашида Маликова, это был один из самых самобытных режиссеров-постановщиков, который внес свой яркий вклад в мировое киноискусство.

По словам режиссера, Аббасов всегда старался соответствовать той высокой планке, которую задал его отец Шухрат - классик советского кино, снявший фильмы "Ты не сирота" и "Ташкент - город хлебный". У отца и сына получился неплохой творческий тандем в последних работах, хотя по отдельности они снимали очень разные картины и в разной стилистике.

"Что касается его личных качеств - это был добрейшей души человек. Несмотря на его хорошую физическую подготовку и занятия карате, он был очень тонким и деликатным в общении, очень начитанным и насмотренным, что в нашей профессии крайне важно. Да и в целом он умел довольствоваться в жизни малым - был этаким Диогеном в кино", — подчеркнул Рашид Маликов.

Он заметил, что известие о кончине друга стало для него серьезным потрясением.

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