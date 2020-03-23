Маликов о Назиме Аббасове: он был этаким Диогеном в кинематографе

"Мы с ним дружили еще со времен ВГИКа, где учились примерно в одно время. Он начинал как художник-постановщик, а затем уже дорос до полноценного режиссера. Помню его первую работу "Свидание в Самарре" — совершенно потрясающая и необычная артхаузная картина. Ее очень многие не поняли, это было смело по тем временам. Потом Назим снимал уже более привычное кино. Вершиной его творчества я считаю фильм "Феллини". Это потрясающий киноязык, даже сегодня он выглядит очень актуально и ново", — подчеркнул Маликов.
По словам режиссера, Аббасов всегда старался соответствовать той высокой планке, которую задал его отец Шухрат - классик советского кино, снявший фильмы "Ты не сирота" и "Ташкент - город хлебный". У отца и сына получился неплохой творческий тандем в последних работах, хотя по отдельности они снимали очень разные картины и в разной стилистике.
Он заметил, что известие о кончине друга стало для него серьезным потрясением.
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