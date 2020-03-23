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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Грозин о визите Помпео в Кабул: США пытаются сбежать из Афганистана, сохранив лицо

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200323/13742212/Grozin-o-vizite-Pompeo-v-Kabul-SShA-pytayutsya-sbezhat-iz-Afganistana-sokhraniv-litso.html

Намерение американцев сократить или полностью вывести своих военных из Афганистана меняет геополитическую картину в регионе.

Активация боевых действий в Афганистане обусловлена в том числе и сезонным фактором за счет открытия перевалов.

Поэтому Душанбе следует предпринять превентивные меры по укреплению своих границ.

Намерение американцев сократить или полностью вывести своих военных из Афганистана меняет геополитическую картину в регионе. Как будет дальше меняться ситуация никто сказать не может.

Эксперт считает, что вне зависимости от того, удастся американцам убедить талибов снизить военную активность или не удастся, нужно быть готовым к изменению ситуации в худшую сторону.

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Необходимо осуществлять четкий мониторинг и отработать сценарий парирования угроз с юга.




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