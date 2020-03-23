Грозин о визите Помпео в Кабул: США пытаются сбежать из Афганистана, сохранив лицо

Намерение американцев сократить или полностью вывести своих военных из Афганистана меняет геополитическую картину в регионе.

Активация боевых действий в Афганистане обусловлена в том числе и сезонным фактором за счет открытия перевалов.

Поэтому Душанбе следует предпринять превентивные меры по укреплению своих границ.

Намерение американцев сократить или полностью вывести своих военных из Афганистана меняет геополитическую картину в регионе. Как будет дальше меняться ситуация никто сказать не может.

Эксперт считает, что вне зависимости от того, удастся американцам убедить талибов снизить военную активность или не удастся, нужно быть готовым к изменению ситуации в худшую сторону.

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Необходимо осуществлять четкий мониторинг и отработать сценарий парирования угроз с юга.